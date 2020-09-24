"У нас достатньо досвідчених гравців, які знають, що на нас чекає, але є й молоді хлопці, які хочуть себе проявити. Це буде непростий матч, в якому все можуть вирішити дрібниці.

Колос та Десна перетнулись в аеропорту перед вильотом на матчі Ліги Європи – тепла зустріч

Колос здобув шість перемог в останніх семи матчах. А перемогти Аріс в Греції – це не дрібниця! В Колосі багато досвідчених гравців, але, перш за все, ми думаємо не про суперника, а про те, щоб зіграти в свою гру", – цитує Рожмана офіційний сайт хорватського клубу.

Нагадаємо, Рієка прийматиме Колос в рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи 24 вересня, початок о 21:45.

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