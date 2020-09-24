Рієка – Колос: тренер хорватів вражений останніми досягненнями підопічних Костишина
Наставник Рієки Сімон Рожман поділився очікуваннями від поєдинку Ліги Європи проти Колоса.
"У нас достатньо досвідчених гравців, які знають, що на нас чекає, але є й молоді хлопці, які хочуть себе проявити. Це буде непростий матч, в якому все можуть вирішити дрібниці.
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Колос здобув шість перемог в останніх семи матчах. А перемогти Аріс в Греції – це не дрібниця! В Колосі багато досвідчених гравців, але, перш за все, ми думаємо не про суперника, а про те, щоб зіграти в свою гру", – цитує Рожмана офіційний сайт хорватського клубу.
Нагадаємо, Рієка прийматиме Колос в рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи 24 вересня, початок о 21:45.
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