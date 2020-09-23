Колос зустрінеться з хорватською Рієкою у матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи. Де дивитись поєдинок Рієка – Колос, підкаже "Футбол 24".

Матч Рієка – Колос відбудеться у четвер, 24 вересня, в Хорватії. Початок гри третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи – 21:45. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Поєдинок Рієка – Колос у прямому ефірі можна дивитися на каналі "Футбол 2", починаючи з 21:40. Відеотрансляція матчу онлайн буде доступна на платформі Oll.tv. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

На стадії 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи Колос здолав грецький Аріс, натомість хорватська Рієка лише розпочинає боротьбу у турнірі. Майбутній суперник команди з Ковалівки посів третє місце у чемпіонаті Хорватії 2019/20. Переможець пари Рієка – Колос зустрінеться з Копенгагеном або П'ястом.

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