Колос дебютировал в еврокубках с заслуженной победы над Арисом. Ту команду ковалёвцы должны были проходить – греки играли на уровне команд 5-7 места УПЛ, не имели евроопыта и сильного тренера, а из сильных сторон имели только качественных легионеров-пенсионеров. Теперь же у подопечных Руслана Костишина соперник посложнее – в квалификационных раундах и на групповом этапе ЛЕ Риека выступает регулярно, здесь нет капризных звёзд, но команда дороже на 10 млн евро. Летом она била Динамо Загреб (2:0) и Хайдук (3:2) – Сплит вообще бесславно проиграл все матчи против Риеки. Таким образом, против хорватов Колосу придется помучиться.

Риека – Колос: прогноз на матч Лиги Европы

В составе Риеки присутствуют балканские сборники (босниец Лончар, словенец Гнезда-Черин, хорват Андрияшевич) и ряд талантов хорватской молодёжки (Лепиница, Смолчич, Путник, Мурич и другие) – правда, большинство не успело дебютировать за националку. 29-летний атакующий хав Андрияшевич имеет такой опыт, также он выступал за Гент и Динамо Загреб, но самым опасным является 23-летний Мурич – правый вингер в прошлом сезоне наколотил 10 голов в чемпионате. Впрочем, главного бомбардира Риека продала на днях в ПАОК: Антонио Чолак в прошлом сезоне забил 26 мячей, а вместо него у Динамо арендовали Сандро Куленовича – он провалился в молодёжке Юве и в Легии, не забив ни одного гола.

Риека – Колос: где смотреть матч Лиги Европы

Словом, у Риеки собрана серьёзная банда, которая в УПЛ могла бы успешно побороться за бронзу. Впрочем, в последнее время она не впечатляет – в первых четырёх турах нового чемпионата коллектив набрал всего шесть очков, скромный Осиек неделю назад разгромил его со счетом 3:0, а в прошлом сезоне Риека потерпела три позорных поражения от Динамо Загреб (5:0, 4:0, 3:0). Команда достаточно уязвима к контратакам, а руководит ею 37-летний словенец Симон Рожман – Риека для него стала первым серьёзным клубом. Правда, в первый же год в Хорватии коуч взял бронзу чемпионата и Кубок.

Впрочем, если взглянуть на Колос, то особых отличий не заметишь. В составе ковалёвцев также выступают талантливые игроки из молодёжных сборных (Смирный, Костышин, Исаенко, Кравченко), возрастные футболисты с выступлениями в Европе за плечами (Петров, Селезнёв, Богданов), а Руслан Костышин по опыту не уступает Симону Рожману – как минимум. Ковалёвцы забивали по три гола Шахтеру и прибивали Динамо в сверхважном для киевлян матче, устраивали погромы претендентам на еврокубки и уверенно вынесли Арис в предыдущем раунде квалификации, а в новом чемпионате они побеждают крепких соперников даже резервным составом. Словом, хорваты должны смотреть на Колос так же, как украинцы – на Риеку.

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Ковалёвцы грамотно распределили нагрузку, сыграв против Руха почти вторым составом, и подошли к поединку с хорватами в хорошей физической и игровой форме. При этом у подопечных Руслана Костишна уже не должны проявляться нервы от дебюта в еврокубках, как в первом тайме с Арисом – по словам главного тренера, никакого давления команда не испытывает. Контратаки у Колоса всё такие же быстрые и качественные, а с реализацией всё в порядке – Арису забивали с третьего момента, Рух пропустил дважды до 21-й минуты, а Львов получил четыре довольно случайных гола (но по игре Колос громил соперника заслуженно). У Колоса есть всё для победы над Риекой – остаётся только выйти на поле.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: –

Вне заявки: Исаенко, Зозуля (Колос)

Ориентировочные составы на матч Риека – Колос

Риека: Невистич – Галович, Асренич, Эсковаль – Томечак, Андрияшевич, Галешич, Павечич, Стефули – Мурич, Ристовски

Колос: Волынец – Гавриш, Петров, Новак – Кравченко, Смирный, Богданов, Милько, Антюх – Лысенко

Прогноз "Футбол 24" – 1:1, победа Колоса в дополнительное время

В принципе, сюда можно скопировать прогноз на матч против Ариса, ведь ничего принципиально не изменилось. Колос готов проходить хорватов – соперники подобного уровня для ковалёвцев в УПЛ являются обыденностью, разгромных поражений от грандов за последний год не было (в отличие от Риеки), опыт побед над топами присутствует, а матчи в еврокубках для подопечных Руслана Костишина уже не является новинкой. Команда быстро и качественно контратакует, чего Риека не любит; стандарты и подачи также остаются действенным оружием украинской команды.

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Колос умеет искать ослабленные зоны и разрывать их – так произошло в матче против Ариса, который проваливал игру на флангах обороны. Вообще, тактически ковалёвцы готовы сыграть по любому сценарию; их мощную оборону не спугнуть шквалом атак, атака и полузащита могут устроить перестрелку с любым соперником, а игру в овертаймах даже можно назвать сильной стороной команды Руслана Костышина.

Правда, есть нюанс – Риека по дефолтным настройкам ничем не слабее Колоса. Это довольно сбалансированный коллектив, наполненный сборниками и будущими звёздами европейских клубов, а в еврокубки хорваты выходят регулярно (но редко играют на групповом этапе). Впрочем, отсутствие качественного нападающего, неубедительный старт в чемпионате и проблемы при игре против контратакующих команд непременно должны сказаться.

Букмекеры не верят в Колос, но и в матче против Ариса ковалёвцы считались андердогами. Не следует верить конторам – по всем показателям они идут на одном уровне с Риекой, а в некоторых аспектах даже сильнее хорватов. В матчах между такими соперниками всё решают мелочи, поэтому есть смысл рискнуть и поставить на очередную победу украинского дебютанта – хотя, возможно, для этого придётся отбегать на 90, а 120 минут. Колос готов и к этому.

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