Колос зустрінеться з хорватською Рієкою у матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи. Який прогноз на поєдинок Рієка – Колос і кому віддають перевагу букмекери, читайте на "Футбол 24".

Матч Рієка – Колос відбудеться у четвер, 24 вересня, в Хорватії. Початок гри третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи – 21:45. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Рієка – Колос: прогноз на матч Ліги Європи

Авторитетна букмекерська контора Bwin вважає хорватський клуб беззаперечним фаворитом протистояння. На перемогу третьої команди Хорватії за підсумками минулого сезону можна поставити з коефіцієнтом 1.67. Натомість потенційна звитяга Колоса оцінюється балом 4.75. На нічию в основний час ставлять 3.50.

Схожими цифрами оперує Favorit. На тріумф Рієки ставлять 1.79, на успіх Колоса – 4.40. Цінник нічийного результату в основний час – ті ж 3.50. Найбільш імовірний підсумок гри, на думку букмекерів – мінімальна перемога хорватів (1:0). Поставивши на цей результат, можна збільшити свій виграш трохи більше ніж у 5 разів.

Нагадаємо, що команда Руслана Костишина пробилась до 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи, сенсаційно обігравши на виїзді грецький Аріс. Позитивна серія команди з Ковалівки продовжилась в УПЛ, де Селезньов та Ко здолали львівський Рух.

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