Рідкісний кадр легенди київського Динамо, ударний тандем Блохіна і ще 23 фото "старої школи"

Потужна доза ностальгії від "Футбол 24".

1. Руд Гулліт у Мілані: 171 матч, 56 голів.

2. Вулик на Бомбонері – рідній арені Боки Хуніорс. Так було в часи Марадони. Так є і зараз.

3. Юний Фернандо Торрес шліфує удар у дитячій команді мадридського Атлетіко.

4. Пітер Бірдслі та Гарі Лінекер – автори трьох "сухих" голів збірної Англії у ворота Парагваю на ЧС-1986.

5. На Вайт Харт Лейн, домашній арені Тоттенхема, борються із зимою.

6. Рідненька УПЛ ще 10 років тому: Едмар, Русол, Олійник, Девіч, Коноплянка. "Які люди, Гаврюша, які люди!"

7. Маріо Загалло – вінгер збірної Бразилії початку 60-х. Єдиний, хто 4 рази ставав чемпіоном світу – двічі як футболіст, по одному разу – як тренер і помічник головного тренера.

8. Зірки Кальчо 90-х: Роберто Баджо (Мілан) та Джанфранко Дзола (Парма).

9. Король футболу Пеле грає на публіку.

10. Карлос Вальдеррама та Девід Бекхем обмінюються футболками після матчу Колумбії і Англії на ЧС-1998.

11. Невисокий Марсело Салас виграє повітря у Фабіо Каннаваро. Італія – Чилі на все тому ж чемпіонаті світу у Франції.

12. Донато – пам'ятний іспано-бразильський хавбек Депортіво 90-х – початку 2000-х.

13. Джузеппе Віані, технічний директор Мілана 50-60-х, навчає ума-розуму юного захисника "россонері" Джованні Трапаттоні.

14. Топ-арбітри недалекого минулого: Маркус Мерк, П'єрлуїджі Колліна, Андерс Фріск, Любош Міхел.

15. ЧС-1978. Аргентина – Бразилія – 0:0. Укуси у футболі практикувалися ще за 9 років до народження Луїса Суареса.

16. Спортивний директор Металіста Євген Красніков обіймає новачка із бразильського Інтернасьйонала – Тайсона.

17. Юрген Колер проти Хакана Шукюра. Заруба дортмундської Борусії та Галатасарая в 1/8 фіналу Кубка УЄФА 1999/00.

18. Дієго Марадона повернувся у Боку Хуніорс – догравати...

19. Олексій Михайличенко із своєю сім'єю – раритетне фото знаменитого хавбека київського Динамо 80-х.

20. Легендарний хавбек міланського Інтера 60-70-х Сандро Маццола (ліворуч) із своїм братом Ферруччо, який практично не грав за "нерадзуррі", проте став чемпіоном Італії-1974 у складі Лаціо.

21. Колоритний ретрофан белградського Партизана. Ідеально вписався б у кінострічки Еміра Кустуріци.

22. Пеле і Вава – лідери збірної Бразилії – влаштували чайну церемонію у розпал ЧС-1962.

23. Олівер Кан та Лотар Маттеус – титани Баварії, які не впустили Динамо у фінал Ліги чемпіонів-1999.

24. Чемпіонат світу-1990. Ірландія – Єгипет – 0:0. Безпека поєдинку у Палермо – під винятковим контролем.

25. Андрій Воронін та Андрій Шевченко: 56 голів за збірну України на двох. Піком для обох стали виступи під керівництвом Олега Блохіна – чвертьфінал чемпіонату світу і участь у фінальній частині чемпіонату Європи.

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