Як українець розвеселив Джеррарда, фантастична перемога збірної – аж до сліз і ще 23 фото "старої школи"

Шовковський, Тимощук, Воронін, Ротань і Ко – вони писали історію

Потужна доза ностальгії від "Футбол 24".

1. Дієго Марадона – юний орел. Не те, що зараз.

2. Рауль Гонсалес і Предраг Міятовіч – ударний тандем Реала кінця 90-х.

3. Лука Модріч майже чверть століття тому.

4. Лотар Маттеус (Інтер) вставляє Франку Райкарду (Мілан). Ох вже ця взаємна німецько-голландська ненависть! Дербі делла Мадонніна-1991.

5. Розкішний колізей під назвою Мінейран у Белу-Орізонті, на якому виступають Крузейро та Атлетіко Мінейро. Стара версія.

6. Андрій Воронін умів розвеселити одноклубників по Ліверпулю не гірше, ніж це робить Олександр Зінченко у Ман Сіті. Навіть суворий кеп Мерсисайду Стівен Джеррард не втримався.

7. Форвард Інтера Юрген Клінсманн читає свіжий номер авторитетної Гадзетти. Початок 90-х.

8. Трагічний кадр із Марканасо. Голкіпер збірної Бразилії Моасір Барбоза пропускає від Уругваю – господарі ЧС-1950 у присутності 200-тисячної торсиди на Маракані програють чемпіонський титул (1:2).

9. Квітень 1996-го. Капітани збірних Англії (Девід Платт) і Хорватії (Звонімір Бобан) тиснуть руки перед початком товариського матчу на Вемблі, який закінчиться нульовою нічиєю.

10. Молодий Марко Матерацці в Евертоні (сезон 1998/99). На пресуху прихопив своє чадо.

11. ЧС-1974 – найуспішніший в історії збірної Польщі. Команді Гжегожа Лято, Казімежа Дейни і Ко вдалося здобути "бронзу".

12. Андрій Шевченко проти ешелонованої оборони Панатінаїкоса. Шева так і не забив грекам у тому матчі на Олімпійському, проте Динамо перемогло (2:1) і продовжило свій шлях до півфіналу Ліги чемпіонів 1998/99.

13. Колоритний ретрофанат лісабонського Спортінга.

14. Жуніор і Зіко – неповторна збірна Бразилії 80-х.

15. Петер Шмейхель піхає обороні МЮ. Золоті манкуніанські 90-ті.

16. Роберто Баджо респектує Марсело Саласу після нічиєї Скуадри Адзурри із Чилі (2:2) на ЧС-1998. Робі реалізував пенальті, Марсело оформив дубль.

17. Культовий британський співак Род Стюарт – один із найзнаменитіших фанів Селтіка – ніколи не відчував браку спілкування із топ-леді.

18. Авторитет Даріо Срни у Шахтарі дозволяв йому наїхати навіть на Ліонеля Мессі.

19. Пеле та Гаррінча. Крутіших ікон у бразильському футболі не було і, мабуть, не буде.

20. Екс-форвард Арсенала Ніколя Анелька – новачок Реала. Спекотне трансферне літо 1999-го.

21. Рік 2007-й. Бразильця Аїлтона презентують у Дуйсбурзі. Наступного року цей форвард перейде у донецький Металург.

22. Зіркові війни між Барселоною та МЮ у Лізі чемпіонів 1998/99. Рівалдо vs Пол Скоулз – хто крутіший?

23. Чемпіонат світу-1938. Бразильський бомбардир Леонідас спілкується із шанувальниками після перемоги над Швецією (4:2) і здобуття бронзових нагород Мундіалю.

24. Девід Бекхем на початку зіркового шляху в МЮ.

25. Шовковський щойно виграв для нас серію пенальті із Швейцарією і вивів збірну України у чвертьфінал ЧС-2006. Перемога, без перебільшення, до сліз.

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