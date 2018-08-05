Як українець розвеселив Джеррарда, фантастична перемога збірної – аж до сліз і ще 23 фото "старої школи"

Потужна доза ностальгії від "Футбол 24".
1. Дієго Марадона – юний орел. Не те, що зараз.
2. Рауль Гонсалес і Предраг Міятовіч – ударний тандем Реала кінця 90-х.
3. Лука Модріч майже чверть століття тому.
4. Лотар Маттеус (Інтер) вставляє Франку Райкарду (Мілан). Ох вже ця взаємна німецько-голландська ненависть! Дербі делла Мадонніна-1991.
5. Розкішний колізей під назвою Мінейран у Белу-Орізонті, на якому виступають Крузейро та Атлетіко Мінейро. Стара версія.
6. Андрій Воронін умів розвеселити одноклубників по Ліверпулю не гірше, ніж це робить Олександр Зінченко у Ман Сіті. Навіть суворий кеп Мерсисайду Стівен Джеррард не втримався.
7. Форвард Інтера Юрген Клінсманн читає свіжий номер авторитетної Гадзетти. Початок 90-х.
8. Трагічний кадр із Марканасо. Голкіпер збірної Бразилії Моасір Барбоза пропускає від Уругваю – господарі ЧС-1950 у присутності 200-тисячної торсиди на Маракані програють чемпіонський титул (1:2).
9. Квітень 1996-го. Капітани збірних Англії (Девід Платт) і Хорватії (Звонімір Бобан) тиснуть руки перед початком товариського матчу на Вемблі, який закінчиться нульовою нічиєю.
10. Молодий Марко Матерацці в Евертоні (сезон 1998/99). На пресуху прихопив своє чадо.
11. ЧС-1974 – найуспішніший в історії збірної Польщі. Команді Гжегожа Лято, Казімежа Дейни і Ко вдалося здобути "бронзу".
12. Андрій Шевченко проти ешелонованої оборони Панатінаїкоса. Шева так і не забив грекам у тому матчі на Олімпійському, проте Динамо перемогло (2:1) і продовжило свій шлях до півфіналу Ліги чемпіонів 1998/99.
13. Колоритний ретрофанат лісабонського Спортінга.
14. Жуніор і Зіко – неповторна збірна Бразилії 80-х.
15. Петер Шмейхель піхає обороні МЮ. Золоті манкуніанські 90-ті.
16. Роберто Баджо респектує Марсело Саласу після нічиєї Скуадри Адзурри із Чилі (2:2) на ЧС-1998. Робі реалізував пенальті, Марсело оформив дубль.
17. Культовий британський співак Род Стюарт – один із найзнаменитіших фанів Селтіка – ніколи не відчував браку спілкування із топ-леді.
18. Авторитет Даріо Срни у Шахтарі дозволяв йому наїхати навіть на Ліонеля Мессі.
19. Пеле та Гаррінча. Крутіших ікон у бразильському футболі не було і, мабуть, не буде.
20. Екс-форвард Арсенала Ніколя Анелька – новачок Реала. Спекотне трансферне літо 1999-го.
21. Рік 2007-й. Бразильця Аїлтона презентують у Дуйсбурзі. Наступного року цей форвард перейде у донецький Металург.
22. Зіркові війни між Барселоною та МЮ у Лізі чемпіонів 1998/99. Рівалдо vs Пол Скоулз – хто крутіший?
23. Чемпіонат світу-1938. Бразильський бомбардир Леонідас спілкується із шанувальниками після перемоги над Швецією (4:2) і здобуття бронзових нагород Мундіалю.
24. Девід Бекхем на початку зіркового шляху в МЮ.
25. Шовковський щойно виграв для нас серію пенальті із Швейцарією і вивів збірну України у чвертьфінал ЧС-2006. Перемога, без перебільшення, до сліз.
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