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Редкий кадр легенды киевского Динамо, ударный тандем Блохина и еще 23 фото "старой школы"

19:00 100 Читати українською
Редкий кадр легенды киевского Динамо, ударный тандем Блохина и еще 23 фото "старой школы"
Алексей Михайличенко – подопечный и соратник Лобановского
Олег Бабий Олег Бабий

Мощная доза ностальгии от "Футбол 24".

1. Руд Гуллит в Милане: 171 матч, 56 голов.

гулліт

2. Улей на Бомбонере – родной арене Бока Хуниорс. Так было во времена Марадоны. Так есть и сейчас.

бомбонера

3. Юный Фернандо Торрес шлифует удар в детской команде мадридского Атлетико.

торрес

4. Питер Бирдсли и Гари Линекер – авторы трех "сухих" голов сборной Англии в ворота Парагвая на ЧМ-1986.

бірдслі лінекер

5. На Уайт Харт Лейн, домашней арене Тоттенхэма, борются с зимой.

6. Родненькая УПЛ еще 10 лет назад: Эдмар, Русол, Олейник, Девич, Коноплянка. "Які люди, Гаврюша, які люди!"

девіч коноплянка

7. Марио Загалло – вингер сборной Бразилии начала 60-х. Единственный, кто 4 раза становился чемпионом мира – дважды как футболист, по одному разу – как тренер и помощник главного тренера.

загалло

8. Звезды Кальчо 90-х: Роберто Баджо (Милан) и Джанфранко Дзола (Парма).

баджо дзола

9. Король футбола Пеле играет на публику.

пеле

10. Карлос Вальдеррама и Дэвид Бекхэм обмениваются футболками после матча Колумбии и Англии на ЧМ-1998.

вальдеррама бекхем

11. Невысокий Марсело Салас выигрывает воздух у Фабио Каннаваро. Италия – Чили на все том же чемпионате мира во Франции.

салас

12. Донато – памятный испано-бразильский хавбек Депортиво 90-х – начала 2000-х.

донато

13. Джузеппе Виани, технический директор Милана 50-60-х, учит ума-разума юного защитника "россонери" Джованни Трапаттони.

трапаттоні

14. Топ-арбитры недалекого прошлого: Маркус Мерк, Пьерлуиджи Коллина, Андерс Фриск, Любош Михел.

мерк колліна фріск міхел

15. ЧМ-1978. Аргентина – Бразилия – 0:0. Укусы в футболе практиковались еще за 9 лет до рождения Луиса Суареса.

16. Спортивный директор Металлиста Евгений Красников обнимает новичка с бразильского Интернасьоналя – Тайсона.

тайсон красников

17. Юрген Колер против Хакана Шукюра. Заруба дортмундской Боруссии и Галатасарая в 1/8 финала Кубка УЕФА 1999/00.

18. Диего Марадона вернулся в Бока Хуниорс – доигрывать...

марадона

19. Алексей Михайличенко со своей семьей – раритетное фото знаменитого хавбека киевского Динамо 80-х.

михайличенко

20. Легендарный полузащитник миланского Интера 60-70-х Сандро Маццола (слева) со своим братом Ферруччо, который практически не играл за "нерадзурри", однако стал чемпионом Италии-1974 в составе Лацио.

маццола

21. Колоритный ретрофан белградского Партизана. Идеально вписался бы в фильмы Эмира Кустурицы.

22. Пеле и Вава – лидеры сборной Бразилии – устроили чайную церемонию в разгар ЧМ-1962.

пеле вава

23. Оливер Кан и Лотар Маттеус – титаны Баварии, которые не впустили Динамо в финал Лиги чемпионов-1999.

кан маттеус

24. Чемпионат мира-1990. Ирландия – Египет – 0:0. Безопасность поединка в Палермо – под исключительным контролем.

25. Андрей Воронин и Андрей Шевченко: 56 голов за сборную Украины на двоих. Пиком для обоих стали выступления под руководством Олега Блохина – четвертьфинал чемпионата мира и участие в финальной части чемпионата Европы.

воронін шевченко

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Как украинец развеселил Джеррарда, фантастическая победа сборной – до слез и еще 23 фото "старой школы"

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