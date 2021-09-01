Французький вінгер Франк Рібері підшукав новий клуб після розриву контракту з Фіорентиною.

Француз може приєднатись до Верони на правах вільного агента, повідомляє Sky Sport Italia.

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Рібері вже погодився на пропозицію клубу, за який виступав його знаменитий екс-партнер по Баварії Лука Тоні. Про трансфер мають оголосити у найближчі дні.

Нагадаємо, 38-річний француз більшу частину своєї кар'єри провів у Баварії, але останні два сезони захищав кольори Фіорентини. У минулому розіграші Серії А Франк провів 29 матчів, в яких відзначився двома голами та 6 асистами.

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