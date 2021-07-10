"Два роки з Фіорентиною, уболівальниками і цим містом були чудовими, тому що, незважаючи на труднощі, я зустрів багато чудових людей. Мені шкода, я хотів залишитися з Фіорентиною ще на один рік, але така доля. Я завжди був в розпорядженні команди і намагався викластися на повну. Хотів залишитися у Флоренції, але ситуація була непростою.

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Я ніколи не критикував клуб, у мене хороші спогади про нього. Хотів би залишитися в Серії А, але поки нічого не знаю про своє майбутнє. Мені було нелегко. Я віддавав всі сили за Фіорентину. Однак мені ніхто нічого не говорив і не дзвонив протягом трьох або чотирьох тижнів. Я очікував більшої поваги, але це життя", – наводить слова Рібері Football-Italia з посиланням на Toscana TV.

Зазначимо, що француз перебрався до "фіалок" у 2019 році, відіграв у 51 матчі та записав до свого активу 5 голів та 10 асистів. Наразі Рібері залишився без клубу, однак не завершив кар'єру. Раніше Франк виступав за Галатасарай, Марсель та Баварію, а у складі збірної Франції ставав срібним призером чемпіонату світу.

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