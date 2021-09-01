Француз может присоединиться к Вероне на правах свободного агента, сообщает Sky Sport Italia.

"Ожидал большего уважения": Рибери наехал на Фиорентину после своего ухода

Рибери уже согласился на предложение клуба, за который выступал его знаменитый экс-партнер по Баварии Лука Тони. О трансфере должны объявить в ближайшие дни.

Напомним, 38-летний француз большую часть своей карьеры провел в Баварии, но последние два сезона защищал цвета Фиорентины. В прошлом розыгрыше Серии А Франк провел 29 матчей, в которых отметился двумя голами и 6 ассистов.

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