Півзахисник Франк Рібері вирішив затриматися в чемпіонаті Італії ще щонайменше на рік.

Ветеран на правах вільного агента приєднався до Салернітани, інформує офіційний сайт новачка Серії А. Контракт розрахований на один сезон, однак може бути продовжений у разі досягнення певних результатів.

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Найкращі роки кар'єри Рібері провів у Баварії, а останні 2 сезони захищав кольори Фіорентини. У минулому розіграші Серії А 38-річний француз відіграв 29 матчів, в яких відзначився 2 голами та 6 асистами. Влітку півзахисник не дочекався нового контракту від "фіалок", тому був змушений шукати новий клуб.

Додамо, що Салернітана зазнала двох поразок на старті Серії А, розташувавшись у зоні вильоту.

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