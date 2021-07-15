Легендарний нідерландець у Twitter оголосив про своє рішення повісити бутси на цвях у 37 років.

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Роббен вже намагався прощатися з футболом 2 роки тому. Вінгер відпочив рік, після чого підписав контракт з рідним Гронінгеном. Травма зіпсувала казкове повернення – ветеран провів лише 7 матчів, в яких відзначився 2 асистами.

Нагадаємо, Роббен виступав за Гронінген, ПСВ, Челсі, Реал і Баварію. Разом зі збірною Нідерландів завойовував бронзові та срібні медалі чемпіонатів світу.

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