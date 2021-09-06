Полузащитник Франк Рибери решил задержаться в чемпионате Италии еще минимум на год.

Ветеран на правах свободного агента присоединился к Салернитане, информирует официальный сайт новичка Серии А. Контракт рассчитан на один сезон, однако может быть продлен в случае достижения определенных результатов.

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Лучшие годы карьеры Рибери провел в Баварии, а последние 2 сезона защищал цвета Фиорентины. В прошлом розыгрыше Серии А 38-летний француз сыграл 29 матчей, в которых отметился 2 голами и 6 ассистами. Летом полузащитник не дождался нового контракта от "фиалок", поэтому был вынужден искать новый клуб.

Добавим, что Салернитана потерпела два поражения на старте Серии А, расположившись в зоне вылета.

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