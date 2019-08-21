Рибери перешел в Фиорентину

Украина — 13:45 228
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Висенте Гомес покинет Динамо, – СМИ
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Кубок Украины: результаты жеребьевки второго предварительного раундаКубок Украины — 13:27 321
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"Виступами за Говерлу я хотів привернути увагу Динамо та Шахтаря". Девід Одонкор згадує український період своєї кар'єриИнтервью — 12:00 381
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Еспаньйол: чемпіон України у вогні, Баварія може забрати зірку, китайці біля керма – чим цікавий суперник Зорі в ЛЄЛига Европы — 10:30 349
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Эспаньол – Заря: Скрипник взял на матч Лиги Европы 20 игроков, среди них дисквалифицированный РусинЛига Европы — 10:00 187