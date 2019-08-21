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Рибери перешел в Фиорентину

13:08 169 Читати українською
Рибери перешел в Фиорентину
Франк Рибери (в центре) / ФК Фиорентина

Фиорентина объявила о подписании Франка Рибери.

Фиорентина на своем официальном сайте сообщила о переходе французского вингера Франка Рибери.

Роналду может завершить карьеру в следующем году

Француз прибыл во Флоренцию, где пройдет медосмотр и подпишет контракт с "фиалками", которые этим летом сменили собственника.

Ранее сообщалось, что француз близок к переходу в московский Локомотив.

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Трансферы Главное Италия Видеоновости Трансферы Чемпионата Италии Франк Рибери Франк Рибери Фиорентина Фиорентина
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