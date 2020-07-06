Рібері був пограбований у Флоренції – француз натякає на рішучі дії

Півзахисник Фіорентини Франк Рібері обурений фактом пограбування його будинку в Італії.

Інцидент трапився 5 червня, поки футболіст разом зі своєю командою перебував на виїзді в Пармі. Після приїзду додому Рібері побачив, що до квартири вдерлися грабіжники – про це свідчив безлад та зниклі речі. Наразі поліція встановлює точну суму збитків, а сам француз задумався, чи варто продовжувати грати у футбол і жити в Італії.

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"Цей будинок в Італії, країні, де я вирішив продовжити свою кар'єру після стількох прекрасних років у Мюнхені. Це те, що я виявив... Так, моя дружина втратила кілька сумок, ювелірних виробів, але нічого з цього не було важливим.

Що мене шокує, це відчуття, ніби у мене спущені штани. Слава Богу, моя дружина та діти були в безпеці в Мюнхені, але як ми можемо довіряти нашому оточенню сьогодні? Чи почуватимемось ми сьогодні тут добре після того, що сталося? Мені не потрібно ганятися за мільйонами, у нас є все, що нам потрібно, але я завжди ганяюся за м'ячем, бо це – моя пристрасть. Однак, пристрасть чи ні, моя родина на першому місці, і ми ухвалимо необхідні рішення для свого благополуччя", – написав Рібері на своїй сторінці в Інстаграмі.

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