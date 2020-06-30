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Екс-захисник Ліверпуля зазнав нападу – футболіста пограбували і проштрикнули ножем

16:55 - Читать на русском
Екс-захисник Ліверпуля зазнав нападу – футболіста пограбували і проштрикнули ножем
Андре Віздом / Фото з відкритих джерел

Оборонець Дербі Каунті Андре Віздом пропустить найближчі матчі своєї команди.

На екс-футболіста Ліверпуля Андре Віздома, який нині захищає кольори Дербі Каунті, напали на вулиці, повідомляє видання Sky Sports.

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27-річний футболіст вийшов з авто і відчув удар ззаду. Невідомий кілька разів проштрикнув Андре ножем, пограбував і втік. Віздома одразу ж доправили до шпиталю. Гравець перебуває у стабільному стані, а його життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, Віздом – вихованець Ліверпуля. З 2012 по 2017 роки виступав за основну команду мерсисайдців. Загалом провів за "червоних" 14 поєдинків. Виступав в оренді в Дербі Каунті, Вест Бромвічі, Норвічі та австрійському Зальцбурзі. У 2017 році став повноцінним гравцем Дербі Каунті. Окрім того Андре – чемпіон Європи серед футболістів до 17 років у складі збірної Англії.

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Теги
Англія Ліверпуль Ліверпуль Андре Андре Віздом Дербі Каунті Дербі Каунті
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