Минай і ЛНЗ продемонстрували дуже симпатичний футбол у 1-му турі, сміливо пресингуючи й працюючи у високому темпі. Очікувалось, що в особистій зустрічі ці команди продемонструють яскраву гру, багату на гострі моменти. Які ж ми були наївні...

Не можна сказати, що в матчі взагалі не було на що подивитись. У чатику рухівського УПЛ-ТБ вболівальники вимагали частіше показувати чарівну Софію Причину – четверту арбітриню. Крім того, альтернативний телепул потішив мухою на камері.

Був і епізод, який налякав фанатів. На 29-й хвилині у трансляцію прорвався шалений крик, а потім режисери показали карету швидкої. Комусь на трибунах стало зле. Бажаємо здоров'ячка людині.

Цікаво, що паралельно з трансляцією на рухівському УПЛ-ТБ гру транслював піратський канал – хоча з нинішньою ситуацією на ринку важко зрозуміти, хто є нелегалом, а хто розвиває альтернативний телепул. Тим не менш, лайв на УПЛ-ТБ поступався за кількістю глядачів.

Український футбол - він такий загадковий.



Матч Минай - ЛНЗ в ютубі на піратській трансляції дивляться на дві тисячі глядачів більше за офіційну.



А хто сказав, що так не можна? pic.twitter.com/zI4d4FbWKh — Volodymyr Harets (@VHarets) August 5, 2023

Здоров'я у цій грі було потрібно як футболістам, так і фанам. В Ужгороді стояла 33-градусна спека, тож швидкості на полі були мінімальними, а моментів практично не виникало. До 44-ї хвилини можна пригадати тільки атаку ЛНЗ з проникним пасом на правий край штрафного – Прядун мав розстрілювати ворота, але зробив три дотики й неоковирно пробив повз.

На перерву команди мали піти за нулів на табло, однак несподівано черкащани відкрили рахунок. Центрбек Муравський дав діагональ на правий фланг, фулбек Стасюк прийняв її та скинув м'яч Бойку, а Віталій метрів з 25-ти бахнув у ближній кут – 0:1!

Минай одразу ж забив у відповідь, однак взяття воріт скасували через офсайд.

На перерву команди відправились за мінімальної переваги ЛНЗ. Володимир Шаран змушений був провести заміни, знявши з пробігу Кравчука й Вишневського. На полі з'явились Панасенко й Гечев, внаслідок чого закарпатці перебудувались на схему 4-5-1.

Це аж ніяк не допомогло. Старт другого тайму залишився за черкащанами. Вже на 51-й хвилині Прядун увірвався на правий край штрафного й вистрілив у голкіпера, а на 54-й він же подвоїв перевагу ЛНЗ. Тищенко виконав закидання за спину Дмитруку, той помилився під тиском і дав пробити Савіну в падінні, а м'яч поцілив у стійку – Прядун же зіграв на добиванні. 0:2.

Минай намагався врятуватись, однак якісну гру на лінії продемонстрував голкіпер Пеньков. Він парирував хороший удар від Твердохліба з правого краю карного майданчика, а також витягнув замикання навісу з кутового у виконанні Голуба. Втім, чогось більшого закарпатці не створили.

ЛНЗ теж не вражав, але на 79-й хвилині гості шокували команду Володимира Шарана. Минайці пішли вперед, втратили м'яч і отримали контрвипад – Нич скинув винос точно на хід Пасічу. Геннадій же запустив передачу під ривок Наумцю сам на сам. 3:0. Спрацювали заміни Олександра Ковпака, адже ці три футболісти з'явились на полі по перерві.

Голуб міг забити гол престижу на останніх секундах. Власне, він це і зробив, але його не зарахували через офсайд. У підсумку фінальний свисток зафіксував розгром Миная з рахунком 0:3. ЛНЗ святкує дебютну перемогу в УПЛ!

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