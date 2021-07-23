"Ми почали роботу 15 червня, а перед цим був селекційний збір. Якщо говорити в цілому, то все пройшло нормально.

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Все, що було у нас заплановано, виконати вдалося. За період міжсезоння зіграли серію контрольних матчів з різними суперниками. У тренувальному процесі міжсезоння все проходить, як завжди – тренування, спаринги. Низку матчів проводили під навантаженнями.

Керівництво поставило завдання посісти місце не нижче п'ятого або шостого. Що ж, будемо намагатися його виконати", – сказав Гура у коментарі FanDay.

Нагадаємо, у новому сезоні УПЛ "жовті-чорні" стартують вже найближчої неділі – 25 липня підопічні Юрія Гури на виїзді зустрінуться з Зорею.

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