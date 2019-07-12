Рибалка – про свій відхід з Динамо: Хацкевич має інше бачення футболу, я не вписувався у його тактичні схеми

Півзахисник Сівасспора Сергій Рибалка розповів, чому покинув київське Динамо.

"Не сказав би, що в нас з Хацкевичем з самого початку не заладилося. Я просто не вписувався у його тактичну схему.

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В нього інше бачення футболу: просто вдарити м'яч вперед, і щоб нападник спробував там зачепитись за нього – раптом щось вдасться. От такий у Хацкевича футбол.

У Реброва був інший стиль, більше контролю м'яча. Ми напрацьовували тактичний план на суперника і готувались за ним.

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Тому, думаю, я просто не вписувався у тактичні схеми, адже в мене були прекрасні взаємини з Хацкевичем, коли я грав у дублі", – поділився Рибалка в інтерв'ю SportTravellerUA.