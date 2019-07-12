"УПЛ удвічі гірша за чемпіонат Туреччини", – Рибалка порівняв український та турецький чемпіонати

Півзахисник Сівасспора Сергій Рибалка поділився думкою щодо чемпіонатів Туреччини та України.

"Турецький чемпіонат відрізняється від українського тим, що тут немає команд, які відбиваються весь матч. Тут більш швидкісний футбол, кожна команда намагається атакувати, ніхто не закривається, менше тактичних перебудувань, 5-6 гравців біжать в атаку. Взагалі тут атака на атаку.

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Тут цікавий, інтенсивний футбол. А ще, звичайно ж, поля – це великі стадіони, хороші газони. Якщо оцінити чемпіонат Туреччини за десятибальною шкалою, то це 10, Україна – 5.

Тут повні стадіони, мурашки, адреналін. При такій атмосфері хочеться віддавати всі сили. 4-5 років тому в Україні теж досить багато людей ходили на футбол. Зараз же там все дуже сумно.

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Повинен в Україні настати мир, людям не до футболу. Йде війна, має це все закінчитися. А коли закінчиться, то люди будуть більш щасливими і підуть на стадіони", – розповів Рибалка в інтерв'ю SportTravellerUA.