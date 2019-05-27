Динамо в ЛЧ 2019/20: всі потенційні суперники у кваліфікації – найкращий і найгірший варіанти, російська загроза

Київське Динамо знову змушене долати 2 раунди кваліфікації на шляху до Ліги чемпіонів. Уже відомі всі потенційні суперники киян у сезоні 2019/20. "Футбол 24" визначив ідеальний і провальний варіанти результатів жеребкування.

Динамо дізналося суперників у кваліфікації ЛЧ 2019/20. Буде традиційно важко. Враховуючи, що команда Хацкевича з великими проблемами дотискає Львів в УПЛ, а далі суперники значно вищого рівня. Кияни востаннє грали в Лізі чемпіонів ще 3 роки тому, коли їх тренував Сергій Ребров. З Хацкевичем поки здолали лише 1 раунд кваліфікації, натомість програли 2 інші. Якщо білоруський керманич і залишиться на наступний сезон, то навряд чи переживе третє поспіль фіаско.

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Позаяк, хоча суперники на стадії як мінімум плей-офф – дуже серйозні (чого вартий тільки Аякс, який потім став півфіналістом турніру), це не клуби з топ-4 чемпіонатів. Фактично це такий собі варіант раннього плей-офф Ліги Європи. Тому вилітати на таких ранніх стадіях ЛЧ такому клубові, як Динамо, просто не пасує. Та ще й третій рік поспіль – на кону якихось 25-30 млн євро за сам вихід у груповий етап, а це перевищує бюджет на трансфери київського клубу за останній рік.

Коли стартує Ліга чемпіонів 2019/20 для Динамо

Новий сезон загалом стартує через місяць після фіналу Тоттенхем – Ліверпуль. Так званий попередній кваліфай-раунд пройде 25 і 28 червня, а жеребкування визначить його пари вже 11 червня. Свого першого суперника в ЛЧ 2019/20 кияни дізнаються 22 липня, коли відбудеться жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду не чемпіонів наступної Ліги чемпіонів. Матчі цієї стадії відбудуться 6/7 та 13 серпня.

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У другому кваліфай-раунді визначатимуться потенційні суперники киян. Сіяними тут є Базель, Олімпіакос і ПСВ, яких найбільший коефіцієнт. Вікторія Пльзень, Істанбул Башакшехір і ЛАСК Лінц готуються шокувати фаворитів. У принципі ПСВ і Олімпіакос не повинні відчути грандіозних проблем з будь-яким із цих представників Чехії, Туреччини чи Австрії.

Якщо Базель зустрінеться з турками, може трапитись падіння сіяного учасника. За Башакшехір виступають такі зірки, як екс-нападники Реала Робінью та Адебайор, колишній хавбек Наполі Інлер, екс-півзахисник Барселони Арда Туран, вінгер Елджеро Елія, який виступав за Ювентус, та екс-захисник Манчестер Сіті Гаель Кліші. З іншого боку, усім їм далеко за 30. Припустимо, що всі фаворити пройдуть далі – зрештою, інші варіанти також доступні навіть для нинішнього омолодженого Динамо.

За такого розкладу кияни отримають когось із добрих знайомих або бельгійський Брюгге, який все ще доволі міцний, але відверто здав порівняно з найкращими часами. Олімпіакос віце-чемпіони України не без проблем, але й досить солідно проходили в ЛЄ 2018/19. З ПСВ зустрічалися двічі на груповому турнірі Ліги чемпіонів. Спочатку золота команда Лобановського била нідерландців, а потім киян чекали нічия і дві поразки.

Клуб, який йшов ніздря в ніздрю з феноменальним Аяксом у чемпіонаті Нідерландів, видається найстрашнішим варіантом. Команда ван Боммеля забила 98 голів за 34 тури, а пропустила навіть менше, ніж Аякс та всі інші учасники Ередивізії (26). Остання надія, що Лосано і/або Бергвейн продадуть у якийсь топ-чемпіонат – молоді та зухвалі вінгери ПСВ пошматують захист кожного. Вони відбирали очки у фіналіста ЛЧ 2018/19 Тоттенхема та не пустили у плей-офф Інтер – так-так, казки Почеттіно не було б і близько, якби не нічия міланців у 6-му турі.

Тут ще є нюанс у вигляді фіналу Ліги Європи, де фанатам Динамо варто вболівати за колишню команду Шевченка. Якщо Челсі переможе Арсенал та здобуде трофей, то Ліон як представник 5-ї за рейтингом Асоціації отримає пряму путівку в ЛЧ, адже команда Саррі вже завоювала свою путівку через чемпіонат. У випадку тріумфу Челсі в фіналі ЛЄ місце Ліона серед сіяних команд в 3-му раунді плей-офф посяде клуб, у якого буде найвищий клубний рейтинг: зараз це Олімпіакос (44.000), відтак зустріч з греками теж буде відкладено. Залишаться по суті лише Брюгге, ПСВ і ще одна теоретично слабша команда. Вибір очевидний – тільки не Ейндховен!

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Хто найгірший суперник Динамо у плей-офф кваліфікації ЛЧ 2019/20

Звісно, наразі найгрізніше виглядає бронзовий призер чемпіонату Франції Ліон. У "ткачів", звісно, дуже крута атака (поступаються лише ПСЖ), але лише 8-й за надійністю захист у Лізі 1. З одного боку команда Сілвінью двічі зіграла внічию з Шахтарем, чим Динамо не здивуєш. Навіть після краху Монако "ткачі" не зуміли зачепитися за срібло, якого вони не бачили з 2016-го. З іншого – Ліон обігрував Манчестер Сіті та ПСЖ, грав унічию з Барселоною в останньому сезоні.

Динамо буде сіяним в обох раундах відбору, тож точно не зіграє з грізним Порту, а далі можливі варіанти. Ситуацію може дуже сильно ускладнити російський Краснодар, який за деяких обставин автоматично виведе киян на сильнішого суперника. Так було минулоріч, коли до вибору залишались лише несіяні пари з Аяксом і Спартаком, і команді Хацкевича автоматично трапився фаворит. Річ у тім, що жеребкування вирішального раунду кваліфікації пройде 5-го серпня, ще до ігор попереднього етапу.

Якщо б випав Базель, це було б просто ідеально. Команда, в оренді за яку пограв динамівець Самбрано, далека від свого ідеалу, а її склад нічим не якісніший за киян. У чемпіонаті Швейцарії Базель аж на 20 очок відстав від Янг Бойз, а у груповий етап ЛЄ 2018/19 їх не пустив... кіпрський Аполлон. Зі швейцарцями нашим клубам грати дуже непросто, але це значно краще, ніж Ліон чи ПСВ.

Загалом же Динамо не приречене навіть у матчах проти французів чи нідерландців. Ці команди мають свої вразливі місця, які можна використати, і потенційний виліт аж ніяк не варто списувати на якийсь космічний рівень суперників. Звісно, перед мріями на плей-офф ще потрібно здолати 3-й раунд, а ми пам'ятаємо, як важко було там з тією ж чеською Славією, яка в підсумку до чвертьфіналу Ліги Європи дісталась. Однак ці іспити стануть блискучими тестами для гравців і тренерського штабу на готовність повернутися в ЛЧ.

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