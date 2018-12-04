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Ріанчо був присутній на матчі Динамо проти Чорноморця

08:22 1303 Читать на русском
Ріанчо був присутній на матчі Динамо проти Чорноморця
Рауль Ріанчо / ФК Динамо

Екс-тренер "біло-синіх" Рауль Ріанчо приїхав у Київ та завітав на матч 17-го туру УПЛ Динамо – Чорноморець.

Іспанський фахівець був помічений на трибунах НСК Олімпійський під час матчу чемпіонату України між Динамо та Чорноморцем, повідомляє Dynamomania.

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З якою метою Ріанчо завітав на матч колишньої команди поки невідомо. До слова, нещодавно Ріанчо покинув московський Спартак після призначення Олега Кононова головним тренером команди.

Нагадаємо, окрім роботи у московському клубі Ріанчо був асистентом Сергія Реброва в Динамо та Андрія Шевченка у збірній України.

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Україна17 тур

Динамо - Чорноморець: Понеділок 03 грудня 2018

Динамо
Матч завершено
2 : 0
Чорноморець
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Динамо Динамо Динамо - Чорноморець Рауль Ріанчо Рауль Ріанчо
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