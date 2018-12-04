Ріанчо був присутній на матчі Динамо проти Чорноморця

Екс-тренер "біло-синіх" Рауль Ріанчо приїхав у Київ та завітав на матч 17-го туру УПЛ Динамо – Чорноморець.

Іспанський фахівець був помічений на трибунах НСК Олімпійський під час матчу чемпіонату України між Динамо та Чорноморцем, повідомляє Dynamomania.

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З якою метою Ріанчо завітав на матч колишньої команди поки невідомо. До слова, нещодавно Ріанчо покинув московський Спартак після призначення Олега Кононова головним тренером команди.

Нагадаємо, окрім роботи у московському клубі Ріанчо був асистентом Сергія Реброва в Динамо та Андрія Шевченка у збірній України.

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