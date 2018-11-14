Ріанчо: Мама просила повертатись скоріше, поки не помер у Росії

Іспанський фахівець Рауль Ріанчо, який нещодавно покинув тренерський місток московського Спартака, розповів, що його матір переймалась за нього під час роботи у Росії.

"Спартак був моїм домом, але не завжди був притулком. Перше – це місце, де ти живеш, друге – де тобі дають тепло, любов. Працювати без цього відчуття важко.

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Звичайно, я страждав. Моя мама не могла спокійно дивитися матчі Спартака по телевізору. "Я бачила твоє обличчя. Будь ласка, приїжджай вже швидше, поки не помер в Росії", – говорила вона", – цитує Ріанчо Чемпіонат.

Нагадаємо, раніше Ріанчо працював асистентом Сергія Реброва в Динамо та Андрія Шевченка у збірній України.

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