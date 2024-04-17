У перенесеному поєдинку 16-го туру УПЛ Динамо здолало Минай (3:1). Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Динамо вийшло вперед вже на 4-й хвилині – Буяльський, який вперше з'явився в основі після травми, влучно пробив з лінії штрафного. Кияни створили низку моментів, але вдруге пробити Бандуру вдалось лише в середині тайму – Нємчанінов зрізав сферу у свої ворота після прострілу Ярмоленка.

Динамо перемогло Минай у непростому дограванні – кияни наблизились до Шахтаря на мінімальну відстань

Одразу по перерві Кораблін один гол відквитав, потужно пробивши з лінії у ліву дев'ятку. Розвинути успіх Минаю не вдалось, а наприкінці зустрічі Волошин нарешті реалізував одну зі своїх численних спроб, вбивши надії закарпатців на позитивний результат.

Перемога скоротила відставання Динамо від Шахтаря до 1 очка, однак у "гірників" залишається матч в запасі.