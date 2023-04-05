Манкуніанці за останні три гри в АПЛ зазнали двох поразок із загальним рахунком 0:9 і зіграли внічию. Хавбек Каземіро пропустив матч з Ньюкаслом через вилучення, яке отримав у матчі з Саутгемптоном. З 28 січня не грає і Крістіан Еріксен. Данський футболіст відновлюється після травми.

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"Це два сильні футболісти, які грають у півзахисті, а результат матчів завжди вирішується саме в середній лінії. Так що без двох добрих гравців все стає ясно. Але все ж таки у Манчестер Юнайтед є й інші футболісти, навіть у такій ситуації треба перемагати. Еріксен повернеться не завтра, звичайно, але вже скоро. Він уже сьогодні розпочинає тренування, подивимося, наскільки швидко він досягне прогресу", – цитує наставника "червоних дияволів" ESPN.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед зіграє проти Бретнфорда 5 квітня. Початок матчу о 22:00 за київським часом. Наразі команда Тен Хага посідає п'яте місце у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 50 очок.

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