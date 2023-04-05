Манкунианцы за последние три игры в АПЛ потерпели два поражения с общим счетом 0:9 и сыграли вничью. Хавбек Каземиро пропустил матч с Ньюкаслом из-за удаления, полученного в матче с Саутгемптоном. С 28 января не играет и Кристиан Эриксен. Датский футболист восстанавливается после травмы.

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"Это два сильных футболиста, которые играют в полузащите, а результат матчей всегда решается именно в средней линии. Так что без двух хороших игроков все становится ясно. Но все же у Манчестер Юнайтед есть и другие футболисты, даже в такой ситуации нужно побеждать. Эриксен вернется не завтра, конечно, но уже скоро. Он уже сегодня начинает тренировки, посмотрим, насколько быстро он достигнет прогресса", – цитирует наставника "красных дьяволов" ESPN.

Напомним, что Манчестер Юнайтед сыграет против Бретнфорда 5 апреля. Начало матча в 22:00 по киевскому времени. Пока команда Тен Хага занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 50 очков.

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