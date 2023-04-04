Манчестер Юнайтед працює над збереженням гравців, у яких закінчуються контракти.

Люк Шоу підписав нову угоду до 30 червня 2027 року, інформує офіційний сайт клубу. Попередній контракт завершувався через рік, що створювало ризик втратити захисника безкоштовно.

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Шоу є одним з головних старожилів нинішнього складу МЮ. Влітку 2014-го "червоні дияволи" заплатили за таланта Саутгемптона 33 млн фунтів. Захисник пережив жахливий перелом ноги, але зміг оговтатися, завоювавши місце в основі клубу та збірної Англії. Нараз 27-річний Шоу награв за Юнайтед 249 матчів, забив 4 голи та віддав 28 результативних передач.

Манкуніанці незабаром сподіваються продовжити контракти ще кількох важливих виконавців – Рашфорда, Далота, Гарначо і Де Хеа.

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