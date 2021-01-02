Шотландия, Премьер-лига, 22-й тур

Рейнджерс – Селтик – 1:0

Гол: К. Макгрегор, 70 (автогол)

Удаление: Биттон, 62 (С, грубая игра)

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Пустые трибуны Айброкса в очередной раз отобрали атмосферу дерби. Соперники вяло начали матч, изредка тревожа оборонительные линии друг друга. В первом тайме Селтик даже переиграл хозяев. "Кельты" создали несколько полумоментов и существенно переиграли Джерс по ударам в сторону ворот (11:3).

Осторожная игра оппонентов продолжилась и во втором тайме. В какой-то момент даже могло показаться, что и Рейнджерс, и Селтик вполне устроит нулевая ничья. Однако, как только "синие" добавили в скорости, у команды Нила Леннона начались проблемы. В конце концов, это имело решающее влияние: на 62-й минуте Морелос убежал в прорыв по правому флангу, а Нир Биттон скосил его словно косой и получил прямую красную карточку.

Расплата наступила на 70-й минуте. После выстрела Баришича со штрафного мяч ушел на угловой, Тавернье подал, а Каллум Макгрегор в борьбе с Арибо плечом отправил "полосатого" в собственные ворота. Тренерский штаб Селтика бросил в бой ветерана Брауна, но импульса от этой замены хватило только на потасовку с Морелосом несколько минут спустя. В дальнейшем же удержать минимальное преимущество хозяевам было нетрудно.

Эта победа позволила Рейнджерс увеличить отрыв от Селтика наверху турнирной таблицы до невероятных 19 очков. Теперь в активе "синих" 62 очка, "кельты" набрали лишь 43. Хотя Селтик и имеет три матча в запасе, но гандикап подопечных Стивена Джеррарда фактически делает остаток чемпионата формальностью. Джерс близкие к первому за 10 лет титулу, как никогда.

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