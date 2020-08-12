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Рейна може повернутися на батьківщину після 15 років виступів за кордоном

22:30 - Читать на русском
Рейна може повернутися на батьківщину після 15 років виступів за кордоном
Пепе Рейна / Getty Images

Голкіпер Мілана Пепе Рейна отримав пропозицію з рідної Іспанії.

Валенсія хоче замінити Яспера Сіллессена 37-річним чемпіоном світу та Європи, інформує Onda Cero.

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Контракт Рейни з Міланом розрахований ще на рік, однак "россонері" не будуть утримувати досвідченого голкіпера. Другу половину сезону іспанець провів у Астон Віллі – 20 пропущених м'ячів у 12 матчах. Валенсія сподівається якомога швидше продати Сіллессена, щоб звільнити місце для ветерана.

Додамо, що Рейна покинув Іспанію ще в 2005 році – Ліверпуль заплатив Вільяреалу майже 10 млн євро. Після восьми сезонів у складі "червоних" були Баварія, Наполі, Мілан та Астон Вілла.

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Трансфери Пепе Пепе Рейна Валенсія Валенсія Мілан Мілан Іспанія
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