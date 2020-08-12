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Рейна может вернуться на родину после 15 лет выступлений за рубежом

22:30 - Читати українською
Рейна может вернуться на родину после 15 лет выступлений за рубежом
Пепе Рейна / Getty Images

Голкипер Милана Пепе Рейна получил предложение из родной Испании.

Валенсия хочет заменить Яспера Силлессена 37-летним чемпионом мира и Европы, информирует Onda Cero.

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Контракт Рейны с Миланом рассчитан еще на год, однако "россонери" не будут удерживать опытного голкипера. Вторую половину сезона испанец провел в Астон Вилле – 20 пропущенных мячей в 12 матчах. Валенсия надеется как можно скорее продать Силлессена, чтобы освободить место для ветерана.

Добавим, что Рейна покинул Испанию еще в 2005 году – Ливерпуль заплатил Вильяреалу почти 10 млн евро. После восьми сезонов в составе "красных" были Бавария, Наполи, Милан и Астон Вилла.

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Трансферы Пепе Пепе Рейна Валенсия Валенсия Милан Милан Испания
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