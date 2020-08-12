Рейна может вернуться на родину после 15 лет выступлений за рубежом

Валенсия хочет заменить Яспера Силлессена 37-летним чемпионом мира и Европы, информирует Onda Cero.

Вильярреал креативно сообщил о топ-трансфере – "желтая субмарина" опубликовала фото дивана

Контракт Рейны с Миланом рассчитан еще на год, однако "россонери" не будут удерживать опытного голкипера. Вторую половину сезона испанец провел в Астон Вилле – 20 пропущенных мячей в 12 матчах. Валенсия надеется как можно скорее продать Силлессена, чтобы освободить место для ветерана.

Добавим, что Рейна покинул Испанию еще в 2005 году – Ливерпуль заплатил Вильяреалу почти 10 млн евро. После восьми сезонов в составе "красных" были Бавария, Наполи, Милан и Астон Вилла.

Іспанія втрачає національний талант: Манчестер Сіті переманює найкращих, а Нагельсманн копіює Гвардіолу