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Вільяреал креативно повідомив про топ-трансфер – "жовта субмарина" опублікувала фото дивана

16:14 - Читать на русском
Вільяреал креативно повідомив про топ-трансфер – "жовта субмарина" опублікувала фото дивана
Даніель Парехо на презентації / Твіттер ФК Вільяреал

Вільяреал продовжує свою активну трансферну політику в літнє міжсезоння. Цього разу іспанці ще й дуже творчо підійшли до оголошення переходу.

Даніель Парехо став повноцінним гравцем Вільяреала, інформує офіційний Твіттер клубу. Контракт з ним розрахований на 4 роки.

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"Жовта субмарина" спочатку опублікувала фото дивана і написала: "Чи буде він жовтим?". Як потім стало відомо, саме цей диван Парехо подарував одному з іспанських вечірніх шоу. Вже через декілька хвилин з'явилась і офіційна новина про перехід хавбека з Валенсії.

Зазначимо, що за "кажанів" Даніель Парехо виступав з 2011 року та став справжньою легендою клубу. У сезоні 2019/20 він провів 47 матчів у всіх турнірах за Валенсію, відзначившись десятьма голами та шістьма асистами.

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Трансфери Іспанія Трансфери Чемпіонату Іспанії Вільяреал Вільяреал Даніель Даніель Парехо Валенсія Валенсія
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