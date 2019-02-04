Решфорд: Погба обов'язково знаходить партнера пасом, він створює багато моментів

Форвард Манчестер Юнайтед Маркус Решфорд прокоментував перемогу "червоних дияволів" у матчі з Лестером.

"Ми продовжуємо прогресувати. Остання нічия була не тим, чого ми хотіли. І нам потрібно було зіграти краще. Це був інший матч, багато складних моментів, так що домогтися перемоги було дуже приємно.

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Знову і знову Поль Погба створює моменти для команди. Якщо ми доводимо до нього м'яч без опіки, він обов'язково знайде тебе пасом.

Не думаю, що зараз ті, хто прогресує, хоче бути просто форвардом. Гра змінилася, потрібно вміти грати скрізь – зліва, справа, "десятку". Моя кар'єра мені дуже в цьому допомагає", – цитує Решфорда ВВС.

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