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Решфорд: Погба обязательно находит партнера пасом, он создает много моментов

00:10 34 Читати українською
Решфорд: Погба обязательно находит партнера пасом, он создает много моментов
Маркус Решфорд / Фото: Манчестер Юнайтед

Форвард Манчестер Юнайтед Маркус Решфорд прокомментировал победу "красных дьяволов" в матче с Лестером.

"Мы продолжаем прогрессировать. Последняя ничья была не тем, чего мы хотели. И нам нужно было сыграть лучше. Это был другой матч, много сложных моментов, так что добиться победы было очень приятно.

Лестер – Манчестер Юнайтед – 0:1 – видео гола и обзор матча

Снова и снова Погба создает моменты для команды. Если мы доводим до него мяч без опеки, он обязательно найдет тебя пасом.

Не думаю, что сейчас те, кто прогрессирует, хочет быть просто форвардом. Игра изменилась, нужно уметь играть везде – слева, справа, "десятку". Моя карьера мне очень в этом помогает", – цитирует Решфорда ВВС.

Манчестер Юнайтед удержал минимальную победу над Лестером

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Лестер Сити - Манчестер Юнайтед: Воскресенье 03 февраля 2019

Лестер Сити
Матч окончен
0 : 1
Манчестер Юнайтед
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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Маркус Решфорд Маркус Решфорд Лестер Сити - Манчестер Юнайтед
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