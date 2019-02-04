Решфорд: Погба обязательно находит партнера пасом, он создает много моментов

Форвард Манчестер Юнайтед Маркус Решфорд прокомментировал победу "красных дьяволов" в матче с Лестером.

"Мы продолжаем прогрессировать. Последняя ничья была не тем, чего мы хотели. И нам нужно было сыграть лучше. Это был другой матч, много сложных моментов, так что добиться победы было очень приятно.

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Снова и снова Погба создает моменты для команды. Если мы доводим до него мяч без опеки, он обязательно найдет тебя пасом.

Не думаю, что сейчас те, кто прогрессирует, хочет быть просто форвардом. Игра изменилась, нужно уметь играть везде – слева, справа, "десятку". Моя карьера мне очень в этом помогает", – цитирует Решфорда ВВС.

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