Протистояння Ренна і Динамо відбудеться у четвер, 6 жовтня, о 22:00 за київським часом. Футбол 24 проведе текстову онлайн-трансляцію. Кияни до поєдинку підходять у статусі аутсайдера групи В (поразки від Фенербахче та АЕКа). Ренн же зіграв внічию з турками, а кіпріотів переміг.

Ренн – Динамо: прогноз на матч Ліги Європи

Ренн – Динамо: де дивитись матч Ліги Європи

Поєдинок у прямому етері можна переглянути на платформі MEGOGO (за наявності відповідної підписки), починаючи з 21:50. Сервіс є офіційним транслятором єврокубків у сезоні 2022/23. Також показ гри доступний на Volia TV.

До стартового свистка ще запланована передматчева студія. Журналісти та експерти підготують глядачів до гри – початок програми о 21:40. Після фінального свистка о 23:55 на прихильників футболу теж чекатиме студія.

До слова, у своїй історії Ренн та Динамо зустрічались двічі – українці у 2018 році святкували перемоги 3:1 та 2:1. У поточному сезоні "біло-сині" не тішать своїх прихильників звитягами – лише 4 тріумфи в усіх турнірах та аж 6 поразок. В активі ж "червоно-чорних" наразі 7-матчева безпрограшна серія.

Динамо мінімально обіграло Минай завдяки ефектному голу Циганкова