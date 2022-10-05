Противостояние Ренна и Динамо состоится в четверг, 6 октября, в 22:00 по киевскому времени. Футбол 24 проведет текстовую онлайн-трансляцию . Киевляне к поединку подходят в статусе аутсайдера группы В (поражение от Фенербахче и АЕКа). Ренн же сыграл вничью с турками, а киприотов победил.

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Поединок в прямом эфире можно посмотреть на платформе MEGOGO (при наличии соответствующей подписки), начиная с 21:50. Сервис является официальным транслятором еврокубков в сезоне 2022/23. Также показ игры доступен на Volia TV.

До стартового свистка запланирована предматчевая студия. Журналисты и эксперты подготовят зрителей к игре – начало программы в 21:40. После финального свистка в 23:55 поклонников футбола тоже будет ждать студия.

К слову, в своей истории Ренн и Динамо встречались дважды – украинцы в 2018 году отмечали победы 3:1 и 2:1. В текущем сезоне "бело-синие" не радуют своих поклонников победами – всего 4 триумфа во всех турнирах и 6 поражений. У "красно-черных" 7-матчевая беспроигрышная серия.

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