УЄФА оголосив склад суддівської бригади на поєдинок другого за силою єврокубку між французькою та українською командами.

Головним арбітром матчу-відповіді плей-офф Ліги Європи між Ренном та Шахтарем стане 41-річний німецький рефері Тобіас Штілер, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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На лініях йому допомагатимуть співвітчизники Крістіан Гіттельманн і Марк Борш. Четвертим арбітром буде Саша Штегеманн. За VAR відповідатиме Крістіан Дінгерт.

До слова, Штілер добре знайомий українським уболівальникам. Він обслуговував матч кваліфікації на ЧС-2022 між збірними Франції та України (1:1). Окрім того, Тобіас фіксував перемогу Шахтаря над Брагою (2:0) у груповому турнірі ЛЄ (сезон 2016/17), розгром Динамо від Челсі (0:5) в 1/8 фіналу ЛЄ (сезон 2018/19), поразку Зорі від Еспаньйола (1:3) у кваліфікації ЛЄ (сезон 2019/20) та свіжий програш СК Дніпро-1 від АЕКа (кваліфікація ЛЄ).

Нагадаємо, матч-відповідь між Ренном і Шахтарем відбудеться у четвер, 23 лютого. Початок зустрічі о 22:00 за Києвом. У першій грі перемогу святкували "гірники" з рахунком 2:1.

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