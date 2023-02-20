Бретонці програли Ліллю, Тулузі та Шахтарю, а потім розгорілася пікантна історія навколо Флав'єна Тета і Ловро Майєра, інформує TopMercato. Першому приписали секс з дружиною другого. Потік брудних чуток став настільки нестерпним, що Тет був змушений публічно спростовувати їх.

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"Мене поінформували про необґрунтовані та неприпустимі чутки, що циркулюють у соцмережах. Ці звинувачення, які стосуються моєї сім'ї, мого товариша по команді та його близьких, а також клубу, неприйнятні. Ганьба", – написав Тет у соцмережах і пригрозив наклепникам 12 тисячами євро штрафу за поширення неправдивої інформації.

Додамо, що Флав'єн перший матч проти Шахтаря просидів у запасі, а Майєр вийшов лише на останні 15 хвилин. Повторний матч у Франції запланований на 23 лютого.

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