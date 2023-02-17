Шахтар несподівано переграв Ренн і зробив заявку на прохід в 1/8 фіналу Ліги Європи. Криськів забив, Конопля заробив пенальті, але французам сподобався інший "гірник". Популярне видання Le Figaro вийшло зі статтею "Великий Трубін", де щедро розхвалює українського кіпера.

"Ренн не надто ефективно атакував, але голкіпер Шахтаря мав багато роботи. Анатолій Трубін в підсумку зробив 5 сейвів. Спокій на лінії, впевнений контроль повітря та рішучість в грі ногами – 21-річний воротар зберіг для "гірників" перемогу. Це якість великого голкіпера – він здатен потягнути несподівані важкі удари, зберігаючи концентрацію. Коли Ренн посилив тиск, Трубін зробив все необхідне, щоб рахунок не став рівним", – пише автор матеріалу.

Такі компліменти дуже допомагають Шахтарю в розкрутці нового топ-трансферу. Трубін відмовився перепідписувати контракт, тому донеччани вже взяли на заміну Різника та спробують оформити ще один продаж українця на десятки мільйонів. Торги за Мудрика показали, що Шахтар здатен перевершити всі очікування.

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Інші видання також відзначили Анатолія високими оцінками. L'Equipe поставив 6 балів, а Maxifoot – аж 7. "Трубін зробив фантастичний порятунок після удару Токо Екамбі в першому таймі та допоміг Шахтарю весь час тримати Ренн на дистанції", – резюмує журналіст Maxifoot.

Окрім головного героя, французька преса виділяє "високу успішність дій" Криськіва, а план Ігоря Йовічевіча (5 балів) оцінює вище за тактику Бруно Женезіо (4 бали). Дивними виглядають низькі оцінки для Зубкова, який розпочав першу гольову атаку та створив багато моментів для партнерів.

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