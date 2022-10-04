УЄФА оголосив склад суддівської бригади на поєдинок між французькою та українською командами.

Головним арбітром матчу 3-го туру групового етапу Ліги Європи у групі В між Ренном та Динамо стане 39-річний іспанець Хосе Санчес, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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На лініях йому допомагатимуть співвітчизники Рауль Кабаньєро та Хосе Наранхо. Четвертим арбітром буде Тіагу Мартінш. За VAR відповідатиме Алехандро Ернандес.

До слова, Санчес лише одного разу пересікався з українськими командами: у сезоні 2021/22 він зафіксував перемогу Шахтаря над Маккабі Тель-Авів (1:0) у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи.

Нагадаємо, поєдинок між Ренном і Динамо відбудеться у четвер, 6 жовтня. Початок зустрічі о 22:00. Після 2-х турів французи з 4-ма очками йдуть другими у турнірній таблиці групи В, поступаючись Фенербахче гіршою різницею забитих і пропущених голів. Кияни без очок – останні.

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