Ренн – Динамо: Луческу визначився з заявкою на матч Ліги Європи – новачки отримають шанс, сюрпризи від румуна
Головний тренер Динамо Мірча Луческу обрав список гравців, які матимуть змогу зіграти в матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи проти Ренна.
До заявки Динамо потрапило 26 гравців, повідомляє офіційний сайт киян. Відзначимо, що місце у списку отримали Кахім Перріс, Джастін Лонвейк, Самба Діалло та юний голкіпер Денис Ігнатенко.
Вацко назвав можливого наступника Циганкова в Динамо: "Він грає так, як хоче Луческу"
Воротарі: Бойко, Нещерет, Ігнатенко.
Захисники: Вівчаренко, Попов, Бурда, Кравченко, Тимчик, Забарний, Сирота, Дубінчак, Кендзьора.
Півзахисники: Сидорчук, Кабаєв, Шепелєв, Циганков, Андрієвський, Гармаш, Караваєв, Буяльський, Лонвейк, Перріс, Діалло.
Форварди: Ванат, Бєсєдін, Кулач.
Нагадаємо, матч Ренн – Динамо відбудеться на стадіоні Роажон Парк у четвер, 6 жовтня. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.
Динамо мінімально обіграло Минай завдяки ефектному голу Циганкова