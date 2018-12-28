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Ремзі підпише 4-річний контракт з Ювентусом

20:18 0 Читать на русском
Ремзі підпише 4-річний контракт з Ювентусом
Аарон Ремзі / соцмережі

Хавбек Арсенала Аарон Ремзі влітку безкоштовно покине лондонський клуб.

За інформацією Daily Express, валієць влітку безкоштовно приєднається до Ювентуса. Контракт Аарона з Арсеналом закінчується влітку цього року, і взимку, за регламентними нормами, Ремзі отримає право вести перемовини з майбутнім клубом.

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Повідомляється, що валієць підпише з Ювентусом контракт, який розрахований на 4 роки. За умовами угоди Ремзі отримуватиме 8 млн євро на рік. У нинішньому сезоні Аарон провів 15 матчів в АПЛ, у яких забив 1 м'яч та віддав 6 результативних передач.

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