Арсенал запропонував Реалу за Кейлора Наваса 13 млн євро

Арсенал налаштований підписати воротаря Реала Кейлора Наваса вже цієї зими. Лондонці готові викласти 13 млн євро.

Голкіпер Реала Кейлор Навас може продовжити кар'єру в Лондоні. У послугах костариканця давно зацікавлений Арсенал, який запропонував мадридцям 13 млн євро, повідомляє Diario Madridista.

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Головний тренер "канонірів" Унаї Емері є давнім прихильником гри Наваса, в особі якого бачить заміну Петру Чеху. Втім, сам голкіпер не планує покидати Мадрид взимку, що може ускладнити перехід.

Після приходу Тібо Куртуа Навас втратив місце основного воротаря Реала, провівши лише 7 матчів у поточному сезоні.

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