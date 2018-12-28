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Арсенал запропонував Реалу за Кейлора Наваса 13 млн євро

15:46 594 Читать на русском
Арсенал запропонував Реалу за Кейлора Наваса 13 млн євро
Кейлор Навас / фото: AS

Арсенал налаштований підписати воротаря Реала Кейлора Наваса вже цієї зими. Лондонці готові викласти 13 млн євро.

Голкіпер Реала Кейлор Навас може продовжити кар'єру в Лондоні. У послугах костариканця давно зацікавлений Арсенал, який запропонував мадридцям 13 млн євро, повідомляє Diario Madridista.

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Головний тренер "канонірів" Унаї Емері є давнім прихильником гри Наваса, в особі якого бачить заміну Петру Чеху. Втім, сам голкіпер не планує покидати Мадрид взимку, що може ускладнити перехід.

Після приходу Тібо Куртуа Навас втратив місце основного воротаря Реала, провівши лише 7 матчів у поточному сезоні.

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