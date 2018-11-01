Арсенал не продовжуватиме контракт з Ремзі

Півзахисник Арсенала Аарон Ремзі проводить останній сезон у складі "канонірів".

Арсенал не буде продовжувати контракт з Аароном Ремзі, повідомляє Sky Sports. Розмови про нову довготривалу угоду тривали кілька місяців, але у підсумку валієць покине Емірейтс безкоштовно.

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Раніше повідомлялось про інтерес до хавбека з боку Манчестер Юнайтед, Ліверпуля, Мілана, Ювентуса та Барселони.

Ремзі є вихованцем академії Кардіфф Сіті, а до "канонірів" перейшов у 2008 році.

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