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Арсенал не продовжуватиме контракт з Ремзі

06:30 440 Читать на русском
Арсенал не продовжуватиме контракт з Ремзі
Аарон Ремзі / ФК Арсенал

Півзахисник Арсенала Аарон Ремзі проводить останній сезон у складі "канонірів".

Арсенал не буде продовжувати контракт з Аароном Ремзі, повідомляє Sky Sports. Розмови про нову довготривалу угоду тривали кілька місяців, але у підсумку валієць покине Емірейтс безкоштовно.

Емері відреагував на можливий відхід Ремзі

Раніше повідомлялось про інтерес до хавбека з боку Манчестер Юнайтед, Ліверпуля, Мілана, Ювентуса та Барселони.

Ремзі є вихованцем академії Кардіфф Сіті, а до "канонірів" перейшов у 2008 році.

Арсенал визначився з сумою, яку готовий заплатити Аяксу за Тальяфіко

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