toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ДИНАМО БОРУСІЯ ДОРТМУНД - БАВАРІЯ ЗОРЯ - КАРПАТИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Шик може опинитись у Вальядоліді, власником якого є Роналдо

12:37 135 Читать на русском
Шик може опинитись у Вальядоліді, власником якого є Роналдо
Патрік Шик / соцмережі

Форвард Роми Патрік Шик може взимку перейти у Севілью, Вальядолід або Арсенал.

Патрік Шик може покинути Рому вже в січні. Як повідомляє Corrierre dello Sport, чеським нападником цікавляться лондонський Арсенал, Севілья та Вальядолід, який нещодавно придбав легендарний бразильський форвард Роналдо.

Рома хоче віддати Шика в оренду

Шик забив лише 3 голи в 34 матчах у складі "вовків" в усіх турнірах. Рома заплатила Сампдорії 14 млн євро влітку 2017 року. Якщо він не розпочне виправдовувати очікувань "джалороссі", його зимовий відхід буде вкрай імовірним.

Рома може включити Шика в угоду щодо Аарона Ремзі з Арсенала, скориставшись ситуацією з контрактом валлійця на Емірейтс.

Der Klassiker, нова дуель Гвардіоли та Моурінью, візит Роналду до fashion-столиці: топ-5 матчів євровікенду

Теги
Іспанія Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери Чемпіонату Англії Роналдо Трансфери Арсенала Трансфери Чемпіонату Італії Аарон Ремзі Аарон Ремзі Патрік Шик Патрік Шик Арсенал Арсенал Рома Рома Севілья Севілья Вальядолід Вальядолід
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
25
хв
Львів
14:00
Олімпік
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук