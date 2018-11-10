Шик може опинитись у Вальядоліді, власником якого є Роналдо

Форвард Роми Патрік Шик може взимку перейти у Севілью, Вальядолід або Арсенал.

Патрік Шик може покинути Рому вже в січні. Як повідомляє Corrierre dello Sport, чеським нападником цікавляться лондонський Арсенал, Севілья та Вальядолід, який нещодавно придбав легендарний бразильський форвард Роналдо.

Рома хоче віддати Шика в оренду

Шик забив лише 3 голи в 34 матчах у складі "вовків" в усіх турнірах. Рома заплатила Сампдорії 14 млн євро влітку 2017 року. Якщо він не розпочне виправдовувати очікувань "джалороссі", його зимовий відхід буде вкрай імовірним.

Рома може включити Шика в угоду щодо Аарона Ремзі з Арсенала, скориставшись ситуацією з контрактом валлійця на Емірейтс.

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