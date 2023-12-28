Брайтон набрав усього 2 очки у останніх 3 турах, а Тоттенхем за цей час виключно перемагав. Перший тайм зруйнував усі ці тенденції.

Підопічні Де Дзербі накинулися на ворота Вікаріо і досягли успіху на 11-й хвилині. Жоау Педру накрутив кількох опікунів та викотив під удар 18-річному Хіншелвуду – 1:0. Незабаром бразилець додав до свого активу гол. VAR порадив Джарету Джилету передивитися, як Кулусевскі смикав Велбека за футболку. Очевидний пенальті, який Педро реалізував.

36-річний Мілнер годиться Хіншелвуду батьком, але не дає молоді розслаблятись. Суперветеран здійснив розкішний слалом і крутив у дальній кут – стійка! Гол Буонанотте скасували через офсайд, тому рахунок 2:0 був ще доволі вдалим для Тоттенхема до перерви.

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В другій половині вже "шпори" постраждали від прапорця лайнсмена. Рішарлісон забив, але заліз у офсайд. Брайтон понісся добивати гостей. Первіс Еступіньян довів рахунок до розгромного фантастичним дальнім ударом. "I’m back", – емоційно закричав у камеру "еквадорський Термінатор", який 3 місяці не грав у АПЛ через травму.

Педро оформив дубль зі ще одного пенальті. Одна важлива місія у Брайтона залишалась – втримати перший "кліншит" у нинішньому чемпіонаті. Втім, авантюристи Де Дзербі благополучно її провалили, подарувавши 20-річному аргентинцю Алехо Велісу дебютний гол в англійському футболі. Девіс взагалі дозволив Тоттенхему уникнути розгрому, але переможна серія втрачена. "Шпори" не повернулися в зону ЛЧ, і тепер відрив від Брайтона складає всього 6 очок.

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