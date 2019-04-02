Рекордсмен Зінченко планує засмутити Ліверпуль, Коноплянка на межі півфіналу – топ-5 матчів мідвіку

"Футбол 24" розповідає про 5 матчів посеред європейського тижня, за якими варто стежити пильніше. Манчестер Сіті, Шальке, Реал, Леганес та Манчестер Юнайтед у нашому списку.

Вулверхемптон – Манчестер Юнайтед

Трансляція матчу на каналі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24" (2 квітня, 21:45).

Чому потрібно подивитися: МЮ стоїть на межі проходу в Лігу чемпіонів, але поки 5-й. "Вулвз" – найкращі серед тих, хто не претендує на ЛЧ і не входить у так звану Велику шістку. Команда Ешпіріту Санту набрала 10 з 12-и можливих очок в останніх 4-х матчах на домашній арені. Манчестер Юнайтед Сульшера, за винятком кількох матчів, виглядає просто непереможним у виїзних зустрічах. Манкуніанці волають про помсту. З Моурінью вони втратили очки проти Вулверхемптона вдома в АПЛ. Із Сульшером вилетіли на стадії 1/4 Кубка Англії, причому саме на Молінью Стедіум. Буде гаряче!

Прогноз "Футбол 24": 1:2. МЮ візьме своє у дуже важкій битві.

Шальке – Вердер

Трансляція матчу 1/4 фіналу Кубка Німеччини в Україні не передбачена (3 квітня, 21:45).

Чому потрібно подивитися: Коноплянка повинен отримати шанс бодай вийти на заміну раніше, ніж на 89-й. У Євгена, схоже, при правлінні Стевенса все ще гірше, ніж з Тедеско. Німецькі ЗМІ не малюють його у старті, однак надія завжди є. Тим паче, що в Шальке знову травмувались декілька його конкурентів у боротьбі за місце на лівому фланзі чи нападі. Десь рік тому віце-капітан збірної України забив Вердеру в Бундеслізі. Чому б не повторити? За 3 місяці 2019-го року клуб Коноплянки виграв аж 3 матчі. Лише в одному вийшов Євген, та й то на пару хвилинок. Пора щось тут міняти нарешті.

Прогноз "Футбол 24": 1:2. Вердер виглядає надто могутнім для нинішнього Шальке: як мінімум гол у кожному матчі, перемога над Борусією Дортмунд у Кубку, місце в зоні ЛЄ з перспективою поборотись за ЛЧ та 0 поразок за цей рік.

Манчестер Сіті – Кардіфф

Трансляція матчу на каналі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24" (3 квітня, 21:45).

Чому потрібно подивитися: Гвардіола не має права на помилку вдома проти аутсайдера. Кардіфф застряг у зоні вильоту, хоча це єдина команда, яка все ще зберігає більш-менш непогані шанси на порятунок (треба відіграти мінус 5 за 7 турів). Манчестер Сіті знову очолить турнірну таблицю, засмутивши Ліверпуль, якщо переможе. Рецепт успіху простий: випускай Зінченка, з яким "міщани" виграли усі без винятку матчі АПЛ (рекорд, поруч з яким не стояв ніхто інший), і перемога в кишені. До слова, Олександр у минулому турі став найкращим у чемпіонаті Англії за індивідуальним володінням м'ячем (113), випередивши своїх партнерів Давіда Сілву та Гюндогана. А ще українець має шанс вийти 6-й раз поспіль у стартовому складі на матч Прем'єр-ліги, покращивши свій особистий рекорд, встановлений у грі з Фулхемом.

Oleksandr Zinchenko had the most individual possessions out of all players in the @premierleague this weekend (113).



2. David Silva (106)

3. Antonio Rudiger (103)

4. Ilkay Gundogan (96)

5. Romain Saiss (93)



@STATSOnThePitch #MCFC — Andy Forrester (@AndyForrester1) 1 квітня 2019 р.

Прогноз "Футбол 24": 2:0. Манчестер Сіті навіть в умовах потенційно широкої ротації не здатен відчути хоч якихось проблем проти Кардіффа. Ліверпулю доведеться посунутись з вершини.

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Валенсія – Реал

Трансляція матчу на MEGOGO, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24" (3 квітня, 22:30).

Чому потрібно подивитися: Реал продовжує лихоманити і з новим-старим правителем. Зідан трясе склад та обіцяє ще більше змін уже в найближчому матчі. Його атакують за те, що виставив свого сина Лука на домашній матч проти Уески, який ледь не завершився нічийним фіаско. Деякі зірки не вимикають свій режим сплячки, а молоді наступають. Зізу переживає дуже складний період, і матч у Валенсії – ще один непростий тест. Там Реалу навіть у найкращі часи грати важко. Якщо ви шукаєте веселої цікавої гри на мідвік, то ця дуель саме для вас.

Прогноз "Футбол 24": 2:2. Валенсія пролізла в зону ЛЄ, і до заповітного 4-го місця та путівки в ЛЧ всього лишень 3 очки. Реал і сам прагне тільки перемагати. Обидві команди демонструють непогані результати останнім часом, тому бойова нічия виглядає доволі імовірним підсумком.

Леганес – Вальядолід

Трансляція матчу на MEGOGO, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24" (4 квітня, 21:30).

Чому потрібно подивитися: Василь Кравець і Андрій Лунін чекають у гості клуб легендарного бразильця Роналдо. Обидва українці мають великі шанси знову розпочати матч лише у запасі. Утім у попередніх іграх вони виглядали дуже гідно. Леганес перервав серію невдач, прибивши 4-й у таблиці Хетафе, та ще й на виїзді. Вальядолід після не зовсім заслуженого розгрому від Реала став на шлях виправлення і взяв 4 очки за 2 тури, а то так недовго і в зону вильоту опуститись. Команда українців програла вдома тільки 2 матчі сезону. Вальядолід 4 зі своїх 7-и перемог здобув на виїзді, де грає краще. Якщо хочете пізнати добротний іспанський футбол з українським акцентом у не попсовому варіанті, ця гра саме для вас.

Прогноз "Футбол 24": 2:2. Команди видали бойовик у першому колі, з якого Леганес вийшов успішнішим (4:2). Немає причин збавляти гольову феєрію і зараз.