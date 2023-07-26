Запорізький Металург офіційно оголосив про продаж форварда Олексія Сидорова, який став найкращим бомбардиром минулого сезону Першої ліги.

Клуб УПЛ відхрестився від трансферу забивного форварда, про який вже повідомив офіційно

За повідомленням прес-служби запоріжців, Сидоров таки продовжить кар'єру в УПЛ – Металіст-1925 узгодив всі деталі переходу.

"Цей трансфер є історичним для нашого клубу. Залучені ресурси від продажу футболіста дозволять Металургу зберегти та підсилити основний склад команди, базуватися та проводити матчі поза межами прифронтового Запоріжжя і, відповідно, знову боротися за найвищі місця у чемпіонаті", – пише офіційний Telegram-канал клубу з Запоріжжя.

Як повідомляє ТаТоТаке, сума трансферу суттєво вища за 100 тисяч доларів, які вже фігурували в пресі. Крім того, угода передбачає бонуси та відсоток для Металурга від наступного трансферу.

На професійному рівні Олексій грав тільки у складі запорізького Металурга. На його рахунку – 30 голів у 74 матчах за клуб.