Запорожский Металлург официально объявил о продаже форварда Алексея Сидорова, ставшего лучшим бомбардиром прошлого сезона Первой лиги.

Клуб УПЛ открестился от трансфера забивного форварда, о котором уже сообщил официально

По сообщению пресс-службы запорожцев, Сидоров продолжит карьеру в УПЛ – Металлист-1925 согласовал все детали перехода.

"Этот трансфер является историческим для нашего клуба. Привлеченные ресурсы от продажи футболиста позволят Металлургу сохранить и усилить основной состав команды, базироваться и проводить матчи вне прифронтового Запорожья и, соответственно, снова бороться за самые высокие места в чемпионате", – пишет официальный Telegram-канал клуба из Запорожья.

Как сообщает ТаТоТаке, сумма трансфера существенно выше 100 тысяч долларов, уже фигурировавших в прессе. Кроме того, сделка предусматривает бонусы и процент Металлурга от следующего трансфера.

На профессиональном уровне Алексей играл только в составе Запорожского Металлурга. На его счету – 30 голов в 74 матчах за клуб.