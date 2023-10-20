Рекорд сенсаційного топ-бомбардира УПЛ у відеоогляді матчу Металіст 1925 – Кривбас – 1:3
20 жовтня 22:52 - Читать на русском
Металіст 1925 програв Кривбасу в рамках 11-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
Олег Кожушко 32’
Максим Задерака 68’
32’ Олег Кожушко
68’ Максим Задерака
Максим Задерака двічі відзначився у воротах своєї колишньої команди та наздогнав Віталія Буяльського на вершині списку бомбардирів УПЛ. Ба більше, вінгер Кривбаса ніколи не забивав за сезон понад 5 голів, а зараз у нього їх уже 6.
Кривбас зберіг перше місце в УПЛ, перегравши Металіст 1925 – Задерака вийшов у лідери бомбардирських перегонів
У команди справи також чудові. Підопічні Юрія Вернидуба вже набрали 23 очки та закріпилися на першому місці турнірної таблиці УПЛ. Металіст 1925 програв останні три матчі, але поки залишається 11-м.
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