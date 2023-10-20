Максим Задерака двічі відзначився у воротах своєї колишньої команди та наздогнав Віталія Буяльського на вершині списку бомбардирів УПЛ. Ба більше, вінгер Кривбаса ніколи не забивав за сезон понад 5 голів, а зараз у нього їх уже 6.

Кривбас зберіг перше місце в УПЛ, перегравши Металіст 1925 – Задерака вийшов у лідери бомбардирських перегонів

У команди справи також чудові. Підопічні Юрія Вернидуба вже набрали 23 очки та закріпилися на першому місці турнірної таблиці УПЛ. Металіст 1925 програв останні три матчі, але поки залишається 11-м.