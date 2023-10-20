Максим Задерака дважды отличился в воротах своей бывшей команды и догнал Виталия Буяльского на вершине списка бомбардиров УПЛ. Более того, вингер Кривбаса никогда не забивал за сезон более 5 голов, а сейчас у него их уже 6.

Кривбасс сохранил первое место в УПЛ, переиграв Металлист 1925 – Задерака вышел в лидеры бомбардирской гонки

У команды дела тоже отличные. Подопечные Юрия Вернидуба уже набрали 23 очка и закрепились на первом месте турнирной таблицы УПЛ.