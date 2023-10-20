Рекорд сенсационного топ-бомбардира УПЛ в видеообзоре матча Металлист 1925 – Кривбасс – 1:3
20 октября 22:52 - Читати українською
Металлист 1925 проиграл Кривбассу в рамках 11-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
Олег Кожушко 32’
Максим Задерака 68’
32’ Олег Кожушко
68’ Максим Задерака
Максим Задерака дважды отличился в воротах своей бывшей команды и догнал Виталия Буяльского на вершине списка бомбардиров УПЛ. Более того, вингер Кривбаса никогда не забивал за сезон более 5 голов, а сейчас у него их уже 6.
Кривбасс сохранил первое место в УПЛ, переиграв Металлист 1925 – Задерака вышел в лидеры бомбардирской гонки
У команды дела тоже отличные. Подопечные Юрия Вернидуба уже набрали 23 очка и закрепились на первом месте турнирной таблицы УПЛ.
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